Гоцук высказался о своей картонной копии на бровке поля на матче «Пари НН» — «Сочи»

Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук, пропускавший матч 13-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0) из-за дисквалификации, прокомментировал решение клуба установить его картонную копию около поля на время игры.

«На матче я был в ложе вместе со своей супругой и партнёрами по команде, которые не смогли принять участия в этой игре. Об акции клуба я узнал только утром, когда гендиректор клуба выложил пост об этом в своём телеграм‑канале. Классная задумка, мне очень понравилось. Главное, что набрали три очка. Значит, оказался фартовый.

Слава богу, парни справились, я был уверен в них. Команда набрала важнейшие очки. Непростой матч, «Сочи» — хорошая команда с качественными исполнителями. Наверное, эта команда находится не на своём месте в турнирной таблице. Спасибо нашей команде за организацию, желание и самоотдачу. И Артур Нигматуллин — герой матча, который выручил нас в трудных ситуациях и не дал сопернику забить», — сказал Гоцук в эфире «Матч ТВ».