Томас Мюллер установил уникальный рекорд среди игроков «Баварии»

28 октября, состоялся матч 9-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Дармштадтом 98». Команды сыграли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, Германия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Петерзеном. «Бавария» разгромила «Дармштадт» со счётом 8:0. Полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер записал в свой актив забитый гол и две результативные передачи.

Благодаря забитому мячу Мюллер стал первым игроком в истории «Баварии», забивший в 15 разных сезонах в Бундеслиге. Мехмет Шолль, Клаус Аугенталер и Герд Мюллер забивали в 14 сезонах.

После результата данного матча турнирную таблицу Бундеслиги после девяти сыгранных туров возглавляет «Бавария», которая набрала 23 очка. Вторую позицию занимает «Байер» с 22 очками. «Дармштадт 98» с семью очками идёт на 14-м месте.