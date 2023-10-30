Игрок «Урала» Сунгатулин: 70 минут матча «Динамо» всё контролировало

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин прокомментировал поражение в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Было ли ощущение, что «Урал» может дожать «Динамо»? Если бы забили на пять минут раньше, или по ходу матча это сделали со стандарта или навеса, когда была возможность, то тогда, да. А так, забили только на 94-й минуте. Иначе был бы шанс на ничью.

На ничью команда не наиграла? Мы включились в игру только в последние двадцать минут матча, а 70 минут «Динамо» всё контролировало. Почему так поздно включились? Не знаю, с чем это связано. Это уже надо на теории разбирать и смотреть, что у нас было не так с игрой. Возможно, где-то мы ошиблись тактически и ребята играли неправильно», — приводит слова Сунгатулина «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» и «Урал» играли в воскресенье вечером на домашней арене бело-голубых. Победу в матче одержала команда Марцела Лички со счётом 2:1. Полузащитник «Урала» Илья Ишков стал автором последнего гола в матче. После 13-и сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата с 21 очком. «Урал» находится на 10-й строчке с 16-ю очками.