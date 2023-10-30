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Радимов: атакующих футболистов раздражает, когда пробил в угол — а Акинфеев уже там стоит

Радимов: атакующих футболистов раздражает, когда пробил в угол — а Акинфеев уже там стоит
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Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал игру вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

«У Акинфеева такая история. Ты ему бьёшь, и он, не падая, ловит мяч. Он предвосхищает (моменты — Прим. «Чемпионата»). Многие вратари красиво падают, красиво переводят мячи, а тут — нет.

Тебя, как нападающего или атакующего футболиста, это начинает раздражать. Вроде всё правильно сделал, пробил в угол — а он там уже стоит! Неприятно психологически», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 29 октября состоялся матч 13-го тура РПЛ между московским ЦСКА и «Краснодаром». Встреча завершилась минимальной победой хозяев. Единственный гол забил нападающий Фёдор Чалов. После 13-и сыгранных матчей в чемпионате России московский ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.

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