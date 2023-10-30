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Тормена: «Краснодар» играл гораздо лучше ЦСКА и заслужил как минимум одно очко

Тормена: «Краснодар» играл гораздо лучше ЦСКА и заслужил как минимум одно очко
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Полузащитник «Краснодара» Витор Тормена высказался по итогам игры 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Краснодар» играл гораздо лучше ЦСКА и заслужил как минимум одно очко. Это ощущение возникло у любого, кто видел игру. Несмотря на то, что проиграли, мы контролировали ход матча. У нас было больше голевых моментов. Но это футбол, так иногда бывает. Ничего не поделаешь», — сказал Тормена в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» прошёл в воскресенье, 29 октября. Красно-синие одержали победу благодаря голу Фёдора Чалова. После 13 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая идущим следом «Зенит» на два очка.

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