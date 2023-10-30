Агент Хеновес: Кайо скоро вернется в Россию

Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о самочувствии бразильца.

«Кайо скоро вернется в Россию, но спешить никто не хочет. Ему нужно завершить процесс восстановления в Бразилии», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Кайо присоединился к «Краснодару» в 2019 году из португальской «Санта-Клары». В августе текущего года защитник повредил плечо в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0). Всего в нынешнем сезоне бразилец провёл шесть матчей за «быков» в рамках чемпионата России и забил один гол.

«Краснодар», накануне уступивший ЦСКА (0:1), занимает первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, опережая идущий вторым «Зенита» на два очка.