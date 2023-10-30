«Это начинает раздражать». Игрок «Краснодара» Тормена рассказал, что ему не нравится в РПЛ

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена пожаловался на большое количество дальних поездок в условиях неработающего аэропорта в Краснодаре.

«Насколько на команду начинают влиять длительные переезды? Не буду лгать, это сложно. К сожалению, аэропорт закрыт, поэтому некоторые поездки утомительны. Чтобы добраться до Москвы, нам потребовалось 11 часов. Приехали уставшие. Накопление игр и поездок начинает раздражать. Но мы стараемся не думать об этом слишком много.

У каждого есть своё мнение. Я думаю, что да, это сложно. Путешествие перед игрой длиной в 11 часов может повлиять на неё. Но, к сожалению, это не то, что мы можем контролировать. Нам просто нужно думать о победах», — приводит слова Тормены журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.