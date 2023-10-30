Защитник «Краснодара» Тормена: важно, что мы всё ещё на первом месте

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о поражении в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1), которое стало для «быков» первым в нынешнем розыгрыше турнира.

«Первое поражение «Краснодара» в этом сезоне РПЛ? Мы знали, что будет сложно, но мы заслуживали лучшего результата. Мы пытались сравнять счёт с того момента, как они забили, мы контролировали игру. Но важно, что мы всё ещё на первом месте. Мы изучим ошибки, чтобы попытаться улучшить [игру] в следующих матчах.

Впереди матчи с «Зенитом» и «Крыльями»? Мы думаем о каждой игре, но, без сомнения, это очень важные игры для нас, чтобы утвердиться в чемпионской гонке. Но нам нужно думать каждую игру и стараться изо всех сил, и я уверен, что мы сможем победить», — приводит слова Тормены журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.