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Гризманн занял 21-е место в голосовании на «Золотой мяч». Онана — 23-й

Гризманн занял 21-е место в голосовании на «Золотой мяч». Онана — 23-й
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Нападающий «Атлетико» Мадрид и сборной Франции Антуан Гризманн занял 21-е место в голосовании на «Золотой мяч».

В прошлом сезоне француз провёл 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 19 результативных передач.

Места с 22-го по 25-е заняли такие футболисты, как защитник «Баварии» Ким Мин Джэ, вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, футболист «Арсенала» Букайо Сака и защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 30 октября, начало – в 22:45 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард «Интер Майами» Лионель Месси. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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