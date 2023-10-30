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Игорь Федотов разобрал судейство в матче «Спартака» с «Факелом»

Игорь Федотов разобрал судейство в матче «Спартака» с «Факелом»
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Бывший арбитр МИР РПЛ Игорь Федотов разобрал судейство Владислава Безбородова в матче «Спартака» с «Факелом» (0:2).

«Хорошая работа Безбородова. Ключевое и, главное, правильное решение — назначение 11-метрового удара в ворота «Спартака» и показ жёлтой карточки Бабичу за удар ногой по голове сопернику. Все сразу вспомнили, что Маркова, который и заработал пенальти, не должно было быть на этом матче. По сути, не должно, а по факту — должно. Его же не удалили неделю назад», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент после 13 сыгранных матчей в РПЛ «Спартак» располагается на седьмой строчке с 20 очками. «Факел» находится на 12-й позиции с 15 очками.

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