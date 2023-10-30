Игорь Федотов раскритиковал судью матча «Динамо» — «Урал»

Бывший рефери Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 13-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» было сильнее «Урала» (2:1). Напомним, встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.

«Чебан не ошибался, много задействовал принцип преимущества, пытался разогнать атаки. Но смотришь на него — ни рыба ни мясо. Ну не судья это Премьер-Лиги. Вроде всё хорошо, а в глазах паника. Конечно, паника — он же раньше такие матчи не судил. И это, кстати, плюс Мажичу, который дал понять: если вы попали в РПЛ, то будете работать на всех играх.

Возвращаясь к Чебану, картинка у него была никакая, хоть он и пытался держаться. Если из него хотят сделать хорошего арбитра, ему надо к психологу. Чтобы понимал, что не надо бояться своей работы. Чебан был испуган, и это видно — по телодвижениям, по мимике, по жестам. Ты не можешь подбегать к футболистам, подпрыгивать перед ними и потом что-то объяснять. Если игрок пихает тебе на английском, а ты не знаешь языка, развернись и уйди, а не кивай головой как болванчик. Ты же всё равно не понимаешь, что он говорит. А у Чебана всё какое-то вялотекущее: ребята, скорее бы время закончилось, и я спокойно от вас отвалю», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.