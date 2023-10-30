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Тренер «Ахмата» Ромащенко рассказал, кто, по его мнению, заслужил «Золотой мяч»

Тренер «Ахмата» Ромащенко рассказал, кто, по его мнению, заслужил «Золотой мяч»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко рассказал, кто, по его мнению, заслужил «Золотой мяч».

«Лучше Месси в мире не существует футболиста. Он это подтверждает из года в года. Все титулы, которые возможны, он завоевал. Единственное, не было титула чемпиона мира, но он и этот пробел заполнил в 2022 году. После чемпионата мира он продолжает выступать на высочайшем уровне, за какой бы клуб он ни играл», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 30 октября, начало – в 22:45 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард «Интер Майами» Лионель Месси. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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