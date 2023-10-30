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Как же бесит «Золотой мяч»! ХиТ#160

Как же бесит «Золотой мяч»! ХиТ#160
Аудио-версия:
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Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Таймкоды:

00:06 — Привет, последнее место!
00:57 — «МЮ» поплыл? «Сити» помог судья? А с кем вообще общаётся Тен Хаг?
22:50 — «Милан» и «Наполи» забрали по одному тайму. Разбор голов
37:46 — Просто бешеный матч «Баварии»
49:04 — «Класико»: фишка Беллингема и посыл Гюндогана
01:10:48 — Эмоционально ищем смысл в «Золотом мяче» (не нашли)

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Гриша объясняет, почему со следующего сезона у нас может быть больше матчей между «Барсой» и «Реалом».

Кирилл рассказывает, что такое «чувство гопника» и при чём тут матч «Алавес» — «Атлетико».

Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:

• в iTunes

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• в плеере TuneIn

• в плеере Castboх

• в плеере Podster

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