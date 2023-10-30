Названа десятка лучших молодых футболистов мира

France Football огласил список из десяти лучших молодых игроков мира по итогам прошедшего года. В него вошли следующие футболисты:

1. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);

2. Джамал Мусиала («Бавария», сборная Германии);

3. Педри («Барселона», сборная Испании);

4. Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид, сборная Франции);

5. Гави («Барселона», сборная Испании);

6. Ксави Симонс (ПСВ/«РБ Лейпциг», сборная Нидерландов);

7. Алекс Бальде («Барселона», сборная Испании);

8. Антониу Силва («Бенфика», сборная Португалии);

9-10. Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед», сборная Дании) и Элье Ваи («Монпелье»/«Ланс»).

«Копа Трофи» вручается с 2018 года. Церемония награждения проходит одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча». В прошлом году обладателем этой награды стал полузащитник «Барселоны» Гави, второе место занял Эдуарду Камавинга из «Реала», а третье досталось Джамалу Мусиале («Бавария»).

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 30 октября, начало – в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.