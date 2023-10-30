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Эмилиано Мартинес признан лучшим голкипером года

Эмилиано Мартинес признан лучшим голкипером года
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Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал лучшим голкипером прошедшего года. 31-летнему футболисту вручили приз имени Льва Яшина. В тройку лучших по итогам голосования вошли вратари «Манчестер Сити» и «Аль-Хиляля» Эдерсон и Яссин Боно.

Напомним, в 2022 году Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. По ходу турнира южноамериканская команда выиграла две серии пенальти во многом благодаря сейвам своего вратаря.

Трофей Яшина вручается с 2019 года. Церемония награждения проходит одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча».

В прошлом году обладателем этой награды стал Тибо Куртуа, второе место занял бразилец Алисон Бекер из «Ливерпуля», а третье досталось Эдерсону. В 2019 году трофей достался Алисону, в 2020-м награда не вручалась, а в 2021-м приз завоевал Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 30 октября, начало – в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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