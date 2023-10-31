Месси посвятил Марадоне свой восьмой «Золотой мяч»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси посвятил легендарному Диего Марадоне свой восьмой «Золотой мяч». Месси получил награду в день, когда Марадоне могло исполниться 63 года.

«Я помню Диего, у него день рождения, и нет лучшего места, чтобы поздравить его, чем окружение такого количества людей, которые любят футбол, как и он сам. С днём рождения, Диего, я разделяю эту награду с тобой», — приводит слова Месси infobae.

30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси. Этот приз стал для Месси восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий.