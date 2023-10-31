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Мбаппе обратился к Месси после победы аргентинца в голосовании за «Золотой мяч»

Мбаппе обратился к Месси после победы аргентинца в голосовании за «Золотой мяч»
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Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о победе аргентинского форварда Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч». Сам Мбаппе занял третьей место. На втором месте по результатам голосования оказался форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«Поздравляю Месси с этой наградой. Ты заслуживаешь этого», — написал Мбаппе в своей социальной сети.

Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Месси защищает цвета «Интер Майами» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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