Индзаги: Лукаку недоволен, что остался в запасе на финал ЛЧ? Делаю выбор в пользу «Интера»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями о нападающем «Ромы» Ромелу Лукаку.

«Все знают, насколько сильно я хотел переподписать Лукаку прошлым летом. Я хотел вернуть его, мы пытались сделать это, но затем Ромелу решил перейти в другой клуб — такова жизнь.

Он был недоволен тем, что остался на скамейке запасных в финале Лиги чемпионов? Я делаю свой лучший выбор в пользу «Интера», — цитирует Индзаги известный инсайдер Фабрицио Романо в своём телеграм-канале.

Напомним, минувшим летом 30-летний нападающий перешёл из «Челси» в «Рому» на правах аренды. В нынешнем сезоне бельгийский футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах за клуб, в которых отметился восемью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лукаку составляет € 40 млн.