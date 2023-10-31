Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салернитана — Сампдория. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Индзаги: Лукаку недоволен, что остался в запасе на финал ЛЧ? Делаю выбор в пользу «Интера»

Индзаги: Лукаку недоволен, что остался в запасе на финал ЛЧ? Делаю выбор в пользу «Интера»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями о нападающем «Ромы» Ромелу Лукаку.

«Все знают, насколько сильно я хотел переподписать Лукаку прошлым летом. Я хотел вернуть его, мы пытались сделать это, но затем Ромелу решил перейти в другой клуб — такова жизнь.

Он был недоволен тем, что остался на скамейке запасных в финале Лиги чемпионов? Я делаю свой лучший выбор в пользу «Интера», — цитирует Индзаги известный инсайдер Фабрицио Романо в своём телеграм-канале.

Напомним, минувшим летом 30-летний нападающий перешёл из «Челси» в «Рому» на правах аренды. В нынешнем сезоне бельгийский футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах за клуб, в которых отметился восемью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лукаку составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Кассано – об уровне Серии А: этот чемпионат плохой, поэтому Лукаку хорошо играет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android