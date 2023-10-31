Игнашевич — о матче с «Ахматом»: «Балтика» хорошо знает сильные стороны «Ахмата»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что калининградский клуб хорошо знает сильные стороны «Ахмата».

«Ромащенко (тренер «Ахмата». — Прим. «Чемпионата») немного гайки закрутил, было видно, на чём он делает акцент, — на переходах и прессинге. Поэтому хорошо знаем, на мой взгляд, сильные стороны соперника», — заявил Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» сыграет с «Ахматом» в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России сегодня, 31 октября. Начало матча — в 20:30 мск. В группе C калининградцы занимают второе место, набрав девять очков. «Ахмат» расположился на третьей строчке, замыкают таблицу «Крылья Советов», а лидирует «Зенит».

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги, который прошёл в конце сентября, «Балтика» одержала победу над «Ахматом» со счётом 1:0.