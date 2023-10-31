Игрок «Манчестер Сити» Силва: хотел бы поиграть под руководством Анчелотти

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил на вопрос о том, под руководством какого тренера он хотел бы поиграть.

«Я уже играю под руководством одного из лучших тренеров в истории, если не лучшего. Я бы назвал Карло Анчелотти, поскольку у него большой опыт и он один из лучших специалистов в истории», — приводит слова Силвы Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, португальский полузащитник выступает за «горожан» с 2017 года. За этот период Силва принял участие в 317 матчах во всех турнирах, в которых отметился 56 голами и 61 результативной передачей. Действующий контракт 29-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.