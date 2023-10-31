Игрок «Барселоны» Гюндоган недоволен отношением клуба к себе и своей семье

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган недоволен стандартами, установленными в каталонском клубе. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, немецкий полузащитник был расстроен тем, что после его приезда в Барселону клуб не помог футболисту и его семье с поиском жилья, транспорта, а также прочими бытовыми делами. В результате Гюндоган и члены его семьи почувствовали себя «брошенными». Подчёркивается, что игрок обратился в клуб с соответствующей жалобой, в которой указал, какие аспекты с точки зрения отношения к футболистам «Барселоне» стоит улучшить. В ответ на это представители сине-гранатовых принесли Гюндогану извинения за сложившуюся ситуацию.

При этом отмечается, что Гюндоган чувствует увеличение медийного интереса к его личности после перехода в «Барселону».

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