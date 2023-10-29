Гюндоган: я приехал сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи, как «эль класико»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган поделился эмоциями после поражения каталонского клуба в минувшем матче испанской Примеры с «Реалом» (2:1).

«Я прихожу в раздевалку и вижу, что люди там разочарованы из-за такого немыслимого результата в таком большом матче. Я хотел бы видеть больше гнева и досады. Мы должны демонстрировать больше эмоций, когда проигрываем и когда знаем, что можем играть лучше. В определённых ситуациях на поле нам нужно действовать эффективнее, но мы этого не делаем. Необходимо быть на шаг впереди в этом плане. Иначе «Реал» и «Жирона» сильно оторвутся от нас.

Я приехал сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи или позволять появляться подобным проблемам. Как игрок-ветеран, я также несу ответственность за то, чтобы не допустить появления таких проблем в команде», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.