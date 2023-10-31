Дмитрий Иванисеня: у «Крыльев» настрой обязательно победить «Зенит»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня высказался о предстоящем матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом».

«Настрой – обязательно победить. Если обыграть «Зенит», то у команды будет гарантированный эмоциональный подъём. Кроме этого, многие ребята, которым не хватает игровой практики, получат её. Они сильно настраиваются на этот матч. Он точно не будет проходным. Какие ожидания от матча с «Краснодаром» в РПЛ? О шансах пока рано говорить. Сначала у нас «Зенит», а потом начнём подготовку к «Краснодару», разберём соперника. Ближе к матчу будет понятнее. В целом, мы всегда выходим на поле только за победой», — приводит слова Иванисени Metaratings.

«Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» сегодня, 31 октября. Начало — в 19:30.