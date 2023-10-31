Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Эллас Верона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Иванисеня: у «Крыльев» настрой обязательно победить «Зенит»

Дмитрий Иванисеня: у «Крыльев» настрой обязательно победить «Зенит»
Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня высказался о предстоящем матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом».

«Настрой – обязательно победить. Если обыграть «Зенит», то у команды будет гарантированный эмоциональный подъём. Кроме этого, многие ребята, которым не хватает игровой практики, получат её. Они сильно настраиваются на этот матч. Он точно не будет проходным. Какие ожидания от матча с «Краснодаром» в РПЛ? О шансах пока рано говорить. Сначала у нас «Зенит», а потом начнём подготовку к «Краснодару», разберём соперника. Ближе к матчу будет понятнее. В целом, мы всегда выходим на поле только за победой», — приводит слова Иванисени Metaratings.

«Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» сегодня, 31 октября. Начало — в 19:30.

Материалы по теме
Кубок России, 31 октября: расписание матчей игрового дня Пути РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android