Луис Диас не поедет в Колумбию помогать в поисках своего отца по соображениям безопасности

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас принял решение не отправляться в Колумбию для того, чтобы участвовать в поисках своего похищенного отца, по соображениям личной безопасности. Об этом сообщает Semana.

По информации источника, игрок был намерен возвращаться на родину, однако от этого его отговорили родственники, аргументировав это тем, что, прибыв в Колумбию, Диас сам может стать целью злоумышленников, причастных к похищению его родителей. Подчёркивается, что Луис полностью доверяет местным властям, которые разработали план по освобождению его отца.

Ранее в СМИ появилась информация, что колумбийская армия задействовала в поисках отца Диаса два моторизованных взвода, беспилотные летательные аппараты, вертолёты, самолёты со специализированными радарами; в операции участвуют в общей сложности более 120 человек личного состава.