«Это была грандиозная битва». Месси высказался о конкуренции с Роналду

Аргентинский нападающий Лионель Месси высказался о длительной конкуренции с португальцем Криштиану Роналду. Их противостояние стало символом футбольной эпохи, и, по словам Месси, это была грандиозная битва.

«Это была грандиозная битва. В атлетическом плане Криштиану был очень хорош. Я думаю, что нашим соперничеством мы принесли друг другу пользу, потому что мы оба очень любим конкурировать. Он (Роналду) также всегда хотел победить всех.

Я думаю, что это была очень красивая история для нас и для любителей футбола. То, что мы сделали за это время, очень ценно. Потому что, как говорится, легко попасть на вершину, но трудно удержаться на ней. Мы оставались на вершине 10 или 15 лет, я не знаю точно, сколько именно, и это было трудно. Было очень трудно оставаться на этом уровне, и я думаю, что это великое противостояние и прекрасное воспоминание для всех, кто любит футбол», — сказал Месси в интервью L'Equipe.