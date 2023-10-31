El Chiringuito: Месси изъявил желание стать спортивным директором «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, с 2023 года выступающий за американский «Интер Майами», хотел бы стать спортивным директором каталонского клуба. Об этом сообщает El Chiringuito.

Однако, как информирует источник, в случае, если Ассоциация футбола Аргентины (AFA) предложит именитому нападающему пост технического директора в аргентинской национальной команде, он сделает выбор в пользу этой должности.

Напомним, вчера, 30 октября, состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту минувшего сезона по версии французской газеты France Football. По итогам голосования Месси был награждён «Золотым мячом», ставшим восьмым в его карьере.

В прошлом сезоне аргентинец сыграл 32 матча во французской Лиге 1 за «ПСЖ», в которых забил 16 мячей и отдал 16 результативных передач. Также Месси в семи матчах Лиги чемпионов отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми пасами. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира 2022 года.

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