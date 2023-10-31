Защитник «Спартака» Классен: после гола в ворота «Пари НН» меня называли Месси

Футболист «Спартака» Леон Классен высказался о своих голах в ворота «Пари Нижний Новгород». Он отметил первый гол, который был забит из-за пределов штрафной площади соперника.

«Какой из двух моих голов в ворота «Пари НН» для меня круче? Всё-таки первый. Домашний матч, вышел в старте после большого перерыва, пробил издалека, новые эмоции… К тому же как раз в тот день родители были на стадионе. Команда очень тепло поздравляла. Джикия сразу сказал, что я должен куда-то всех сводить. Но пока этого не сделал. Жду третьего гола (смеётся)!

Кейта Бальде назвал меня после матча Роберто Карлосом? Еще Месси называли! Вообще, это теперь мой главный гол в карьере. Я в профессиональном футболе до этого редко забивал. Была только пара мячей за «Мюнхен 1860». Кстати, тоже с правой ноги. Хотя я левша.

Как так получается? Сам не знаю. На тренировках если забиваю, то обычно с левой. Сначала хотел пробить с левой, потом увидел, что удар перекрывают, и убрал под правую. Когда понял, что мяч летит в сетку, был без ума от радости», — приводит слова Классена официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Классен провёл за «Спартак» три матча в Кубке России, в которых отметился двумя голами, а также два матча в рамках Российской Премьер-Лиги, где успел отдать одну голевую передачу. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.