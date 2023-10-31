Ловчев назвал клубы, которые поборются за топ-3 места в РПЛ сезона-2023/2024

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев спрогнозировал, какие клубы будут бороться за медали в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«На мой взгляд, более-менее понятно, кто будет бороться за тройку — «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Спартак», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, «Краснодар» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. «Быки» набрали 28 очков в 13 матчах нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на два очка. «Краснодар» потерпел своё первое поражение в чемпионате — команда уступила ЦСКА со счётом 0:1. Сами армейцы занимают пятую строчку, имея в своём активе 21 очко. А вот «Спартак» идёт на седьмом месте в таблице (20 очков).