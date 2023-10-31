Абаев: «Локомотив» может бороться за призовые места с московскими командами и «Зенитом»

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев высказался о турнирных перспективах железнодорожников в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Локомотиву» не хватает стабильности. В матче с «Ростовом» (0:1) было много моментов, но железнодорожники могли пропустить ещё больше. Нельзя сказать, что команда плохо играет.

«Локомотив» может в этом году бороться за призовые места с другими московскими командами и «Зенитом». Команде нужно наладить стабильную игру и набирать очки в каждом матче. Как раз в таких матчах, как с «Ростовом», очки можно брать, но они проиграли», — приводит слова Абаева Metaratings.ru.

По результатам 13-го тура «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 20 очков.