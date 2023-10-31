Максименко: кто первый номер в «Спартаке»? Решение принимает тренерский штаб

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос, кто первый номер в клубе.

«Кто первый номер из вратарей в «Спартаке»? Это к тренеру вопрос. Я сыграл игру, готовлюсь к следующей. Буду играть или нет — зависит от меня. Буду выкладываться на тренировках. Но тренерский штаб принимает решение, поэтому лучше к ним с этим вопросом. У нас есть конкуренция среди вратарей. Работаем и доказываем. Решение принимает тренерский штаб», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Факелом».

Напомним, в субботу, 28 октября, состоялась встреча 13-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком». Матч прошёл на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. «Факел» одержал победу со счётом 2:0. После поражения от воронежской команды «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.