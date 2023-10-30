Максименко: не могу сформулировать, почему «Спартак» за пять игр на выезде набрал три очка

Голкипер «Спартака» Александр Максименко признался, что не может сформулировать объяснение плохих результатов московского клуба в последних пяти выездных матчах. Напомним, за пять гостевых игр «Спартак» набрал всего три очка.

«Не знаю почему Спартак» за пять игр на выезде набрал всего три очка. Есть этому объяснение? На данный момент не могу сформулировать», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Факелом».

Напомним, 28 октября прошла встреча 13-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком». Матч прошёл на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. «Факел» одержал победу со счётом 2:0. После поражения воронежской команде «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.