Руслан Нигматуллин: это последний «Золотой мяч» Месси. Наступает время Холанда и Мбаппе

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о завоевании аргентинским форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси восьмого по счёту приза «Золотой мяч».

«Два фактора сыграли решающую роль вчера. Во-первых, победа Аргентины на чемпионате мира. Месси — очевидный лидер этой сборной. Они очень долго шли к большому титулу. Столько раз спотыкались, но наконец-то смогли достичь своей заветной мечты. Это достойно всех возможных похвал. Во-вторых, это дань уважения Месси! Думаю, что это красивый жест на прощание с Лео. Его эпоха, к сожалению, уходит. Это был последний «Золотой мяч» Месси. Теперь уж точно. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы это случилось ещё раз. Грустно осознавать, что эпоха Роналду и Месси уходит. Но таков футбольный мир. Наступает время других ребят — Холанда и Мбаппе. Уверен, что они вместе получат ещё не один «Золотой мяч». Но с Месси нужно было красиво попрощаться! Он полностью заслужил эту награду», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.