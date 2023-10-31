«Интер» намерен подписать защитника «Лилля» Джало

Центральный защитник «Лилля» Тьягу Джало в ближайшее время может перейти в «Интер». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, боссы «нерадзурри» намерены подписать португальского игрока обороны на правах свободного агента. Предстоящим летом у него истекает соглашение с «Лиллем».

Отмечается, что представители «Интера» и агенты Джало уже успели провести переговоры и достигли предварительной устной договорённости.

Джало выступает за «Лилль» с 2019 года. В текущем сезоне он не провёл ни одного матча из-за травмы крестообразных связок. В прошлом розыгрыше чемпионата Франции защитник появлялся на поле 25 раз, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.