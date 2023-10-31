Хубулов: жаль, что «Крылья» рано вылетают из Кубка. Многие получали здесь игровую практику

Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов высказался о раннем вылете своей команды из Фонбет Кубка России.

«Очень жаль, что так получилось. Рано вылетаем из Кубка. Многие игроки, которые не играют в РПЛ, получали здесь игровую практику. Сложилось так, что в этом сезоне неудачно выступили. Теперь надо нацелиться на чемпионат и отдать все силы для лучшего результата там», — передаёт слова Хубулова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, во вторник, 31 октября, «Крылья Советов» проиграли «Зениту» с минимальным счётом 0:1 и завершили групповой этап на последней строчке. В прошлом сезоне команда Игоря Осинькина принимала участие в плей-офф.