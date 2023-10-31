Игрок «Крыльев» Хубулов: очень обидное поражение от «Зенита» — играли хорошо все 90 минут

Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов поделился эмоциями после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Очень обидное поражение сегодня. Мы играли хорошо все 90 минут. На последних пропустили нелепый гол. Обидно так проигрывать.

Я считаю, что мы могли агрессивнее сыграть в атаке. Должны были действовать гораздо смелее и создавать опасные моменты. Думаю, что мы точно наиграли на один гол сегодня», — передаёт слова Хубулова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После поражения от «Зенита» самарцы завершили групповой этап на последней строчке и выбыли из турнира. В прошлом сезоне команда Игоря Осинькина принимала участие в плей-офф.