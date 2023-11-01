«Барселона» в честь победы Бонмати предлагает 30% скидку на матч женского эль-класико

30 октября, полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати выиграла «Золотой мяч» — 2023 среди женщин.

В честь этого события каталонский клуб предлагает 30% скидку на матч женского «эль-класико» по промо-коду «AITANAOR», сообщает MundoDeportivo. Матч с мадридским «Реалом» состоится 19 ноября на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса». Акция продлится до второго ноября.

Айтана Бонмати является воспитанницей «Барселоны», прошла путь от академии до основной команды. В сезоне-2022/2023 года 25-летняя полузащитница выиграла чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Чемпионат мира, а также две индивидуальные награды: «Золотой мяч» Чемпионата мира и игрока года по версии УЕФА.

После шести туров Ла Лили «Барселона» занимает первое место с 18 очками. На второй строчке расположился «Мадрид» (15 очков).