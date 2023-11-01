Пименов: Ромащенко находится в начале пути, «Ахмату» нужно стабилизировать игру

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов оценил работу Мирослава Ромащенко на посту главного тренера грозненского «Ахмата».

«Заиграла команда, пошел позитивный набор очков. Но в последних матчах пошли осечки. Понятно, что нужно стабилизировать игру. Ромащенко находится в начале пути. Но видно, что команда играет более строго», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Напомним, Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа, сменив на посту главного тренера грозненской команды Сергея Ташуева. В данный момент грозненский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков в 13 встречах. Вчера, в рамках матча Фонбет Кубка России, «Ахмат» разгромно проиграл «Балтике» со счётом 1:4.