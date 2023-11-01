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Тихонов — о поражении «Ахмата»: не хочется верить, что это окончание работы Ромащенко

Тихонов — о поражении «Ахмата»: не хочется верить, что это окончание работы Ромащенко
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Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов прокомментировал матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Ахматом» (4:1).

«Ахмат» попал под «Балтику» третий раз. Они здорово начали, большую часть первого тайма играли лучше. Им была нужна чистая победа. «Балтика» долго раскачивалась, после пропущенного гола включила то, что должна была показать изначально.

Что надломилось у «Ахмата»? Эмоциональный фон, когда пришёл Ромащенко, был высокий. Он работал в сборной, мы знаем, как он работал. Ромащенко — очень требовательный человек. Не хочется верить, что это окончание работы Ромащенко», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Балтика» обеспечила выход из группы со второго места. «Ахмат» занял третье место и продолжит выступление в Пути регионов.

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