Кубок России, 1 ноября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 1 ноября, состоятся несколько матчей групповой стадии Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 и несколько игр 1/8 финала Пути регионов. Представляем вашему вниманию расписание матчей игрового дня.

1 ноября, Фонбет Кубок России, Путь РПЛ, групповой этап:

18:30 мск. «Локомотив» — «Рубин»

18:30 мск. «Сочи» — «Факел»

20:45 мск. «Спартак» — «Краснодар»

1 ноября, Фонбет Кубок России, Путь регионов, 1/8 финала:

14:00 мск. «Форте» — «СКА-Хабаровск»

15:00 мск. «Родина» — «Черноморец»

16:00 мск. «Химки» — «Динамо-Владивосток»

Напомним, в финале Кубка России сезона-2022/2023 встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса гол забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.