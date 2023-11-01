Экс-хавбек «Локомотива» Фернандеш ответил на вопрос о завершении карьеры

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш заявил, что не планирует завершать карьеру, несмотря на планы принять участие в матче легенд железнодорожников.

«Если смогу, то приму участие в этом матче. Я провёл хорошее время, выступая за «Локомотив», так что было бы здорово вернуться в клуб, о котором остались прекрасные воспоминания. Я хочу продолжить карьеру, но пока не получил предложений, которые бы привлекли меня», — приводит слова Фернандеша «РИА Новости».

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. За это время португальский хавбек стал чемпионом России, а также трижды завоевал Кубок страны. В составе железнодорожников полузащитник принял участие в 144 матчах во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 29 результативных передач.