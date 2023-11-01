Видеообзор разгромной победы «Салернитаны» в матче 1/16 финала Кубка Италии с «Сампдорией»

Накануне состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретились «Салернитана» и «Сампдория». Игра завершилась разгромной победой команды из Салерно — 4:0.

Голы в составе «Салернитаны» забивали: Чуквубуйкем Иквууэмеси (28-я минута), Лум Чауна (дубль — 45+1-я и 67-я минуты), Жовани Кабрал (86-я минута). У «Сампдории» в протоколе матча числятся лишь три жёлтые карточки.

«Салернитана» разгромила «Сампдорию» в Кубке Италии. Видеообзор матча 1/16 финала:

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

В 1/8 финала турнира «Салернитана» встретится с туринским «Ювентусом». Игра пройдёт в Турина 6 декабря. Оставшиеся матчи 1/16 финала Кубка Италии сезона-2023/2024 пройдут сегодня и завтра — 1 и 2 ноября.