Полузащитник «Зенита» Коваленко оценил свою игру в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко оценил свою игру в матче в матче Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) с «Крыльями Советов». Команда из Санкт-Петербурга победила со счётом 1:0.

«Свою игру оценю на 3 с плюсом. Но эмоции только положительные. Всегда приятно выходить и играть. Сегодня сыграл примерно до 70 минуты — давно не было такой усталости. Но это приятная усталость.

Все матчи принципиальные. Особенно — против бывшей команды. Поэтому рад, что вышел сегодня», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, благодаря победе в матче с самарской командой, «Зенит» гарантировал себе первое место в таблице группы. «Крылья Советов» завершили групповой этап на последней строчке и выбыли из турнира.