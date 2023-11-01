Нигматуллин: «Спартак» должен дать «Краснодару» бой. У Абаскаля каждый матч как последний

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура пути РПЛ Фонбет Кубка России, где в рамках группы D «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Напомним, встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало игры — в 20:45 по московскому времени.

«От матча «Спартак» — «Краснодар» жду увлекательного футбола. Впервые за долгое время посещу игру красно-белых. «Спартаку» просто необходимо зарабатывать имидж в каждом матче. Просто так отдавать кубковую игру категорически нельзя. «Спартак» должен дать «Краснодару» настоящий бой. Абаскалю каждый матч нужно играть как последний. Репутация уже немного хромает, её нужно восстанавливать. Только победы помогут ему в этом. Если сложится серия из поражений, для Гильермо всё может печально закончиться. Думаю, что «Спартак» не проиграет «Краснодару» в Кубке России», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, «Спартак» занимает первое место в группе D. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 12 очков в пяти играх турнира. «Краснодар» же располагается на третьей строчке, у «быков» восемь очков за аналогичное число игр.

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