Адвокат Бугаева отрицает причастность экс-игрока сборной России к наркотикам

Бывший футболист «Локомотива», «Торпедо» и «Краснодара» Алексей Бугаев полностью отрицает какую‑либо причастность к наркотикам, сообщает RT со ссылкой на адвоката спортсмена Екатерину Макличенко.

По информации источника, попытка Бугаева скрыться от полицейских при задержании не соответствует действительности. Кроме того, адвокат заявила, что наркотических средств при себе у Алексея не было. Также Макличенко подчеркнула, что на данном этапе юридических обвинений в адрес Бугаева выдвинуто не было.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший футболист «Локомотива», «Торпедо» и «Краснодара» был задержан в Краснодаре с пакетиком неизвестного вещества. Позже было установлено, что этим веществом является мефедрон.