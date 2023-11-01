Видеообзор результативного матча Кубка Нидерландов «Утрехт» — «Валвейк»

31 октября в матче 1-го раунда Кубка Нидерландов по футболу встретились «Утрехт» и «Валвейк». Команды показали результативную игру — встреча завершилась победой «Утрехта» со счётом 3:2.

«Утрехт» в результативном матче одолел «Валвейк» в матче Кубка. Видеообзор игры:

Полная трансляция матча Кубка Нидерландов и хайлайты доступны в Okko.

Хозява забили три гола за стартовые 30 минут матча. В составе «Утрехта» отличились Оскар Фрауло (7-я минута), Майк ван дер Хорн (17-я минута) и Исак Лидберг (пенальти, 30-я минута). Однако «Валвейк» не сдавался и сумел отыграть два мяча. Дубль в составе гостей оформил Крис Локеса, который забил на 44-й и 51-й минутах игры. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Утрехта».