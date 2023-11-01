Неймар пропустит 10 месяцев из-за травмы колена и может больше не сыграть в этом сезоне

Нападающий сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар может пропустить до десяти месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена. Об этом сообщает O Globo.

По информации источника, бразилец перенесёт операцию в бразильском Белу‑Оризонти. Об этом попросил сам Неймар, поскольку он хочет, чтобы операцию проводил врач бразильской национальной команды Родриго Ласмар. Хирургическое вмешательство уже запланировано, но врачи все еще ожидают окончательного одобрения от руководства «Аль‑Хиляля». Саудовский клуб намеревался провести операцию в Париже, однако Неймар настоял, чтобы его прооперировал Ласмар. Ранее этот специалист помогал футболисту с различными повреждениями в 2018 году и весной текущего года.

Напомним, Неймар получил травму в отборочном матче ЧМ‑2026 с Уругваем (0:2). Ожидаемое время восстановления 31‑летнего футболиста может составить до десяти месяцев. Таким образом, есть высокая вероятность, что Неймар может больше не выйти на поле в текущем сезоне.

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар провёл три матча в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами.