Фильм о бывшем футболисте Черенкове планирует запустить в прокат в октябре 2024 года

Фильм о бывшем игроке московского «Спартака» и сборной СССР Фёдоре Черенкове «Федя. Народный футболист» планируют запустить в прокат в октябре 2024 года.

«По планам монтаж должен завершиться в конце февраля — середине марта, после чего его утвердят. Затем переходим на графику, звучание, колористику. Планируем к октябрю следующего года уже выходить в прокат», — приводит слова режиссёра картины Николая Акелькина ТАСС.

Черенков — рекордсмен по количеству проведённых матчей за «Спартак» (494). В составе московского клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провёл 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призёром Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.