Канчельскис: «Спартак», берите Романцева — он сделает вас чемпионами!

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предложил «Спартаку» назначить Олега Романцева или Александра Мостового на пост главного тренера команды вместо текущего главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Если Фергюсон возглавит сейчас «Спартак», клуб станет чемпионом — 100 процентов. Но его никогда в жизни там не будет!

Руководство «Спартака, берите Романцева на смену Абаскалю. Он вам выиграет чемпионат, сделает чемпионами наконец-то. Это элементарные вещи, их понимать нужно. Все очень просто: берете Олега Ивановича — «Спартак» становится чемпионом России. Все максимально просто. Могут еще Александра Мостового взять, он пока без клуба, к примеру.

Сейчас в красно-белом клубе бардак полнейший! Чемпионами они так не станут. «Спартак» — мои спонсоры, всегда выигрываю: заключаю пари с их болельщиками и побеждаю. (Смеется). Люблю этот клуб только из-за того, что он меня спонсирует», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 13 играх чемпионата.