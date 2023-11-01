Диего Лаксальт — лидер 13-го тура РПЛ по преодолённой дистанции за матч

Футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт стал лучшим в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 по преодолённой дистанции за матч. Согласно статистике телеграм-канала "Рустат", уругваец пробежал более 13 километров. Интересно, что в число лучших также вошёл нападающий ПФК ЦСКА Антон Заболотный, который считает форвардом таранного типа.

Топ-7 футболистов 13-го тура РПЛ по преодолённой дистанции за матч:

1. Диего Лаксальт («Динамо») — 13 041 м;

2. Иван Олейников («Ахмат») — 12 952 м;

3. Иван Обляков (ПФК ЦСКА) — 12 894 м;

4. Артём Тимофеев («Ахмат») — 12 851 м;

5. Андрей Егорычев («Урал») — 12 791 м;

6. Луис Чавес («Динамо») — 12 790 м;

7. Антон Заболотный (ПФК ЦСКА) — 12 744 м.

Напомним, в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», который опережает «Зенит» на 2 очка.