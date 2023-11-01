«Сочи» — «Факел»: подопечные Точилина увеличили преимущество в счёте

В эти минуты в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Сочи» и «Факел». Игра группы A проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. Ассистенты судьи — Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте сочинцы вышли вперёд. Голом отметился нападающий Никита Бурмистров. Спустя 13 минут подопечные Александра Точилина упрочили своё лидерство благодаря голу Тимофея Маргасова — 2:0.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Сочи» набрал пять очков и располагается на последнем месте группы A. «Факел» за аналогичное количество игр набрал шесть очков и занимает третье место в таблице.

Ранее, в июле, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Сочи» обыграл «Факел» со счётом 3:1.